На самом затрудненном для проезда участке работает 24 единицы спецтехники и 43 рабочих/ фото: 112.ua

В связи с непогодой и сильным снегопадом на государственной трассе М-05 "Киев-Одесса" образовалась пробка длиной в 30 километров.

Наихудшая ситуация наблюдается на отрезке автодороги Знаменка-Ревова. Проезд транспорта возможен лишь по двум полосам в направлении города Одессы.

Наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто.

Отмечается, что на самом затрудненном для проезда участке работает 24 единицы спецтехники и 43 рабочих. В Одесской области спасатели запретили движение многотонным фурам по автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган, а также на всех местных путях. К тому же, аналогичная ситуация объявлена и в Николаевской области.

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Кроме того, стало известно, когда в Киеве закончится снегопад. В городе обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.

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