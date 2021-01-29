Массивный снегопад "заблокировал" движение Одесской трассы [ Редактировать ]
В связи с непогодой и сильным снегопадом на государственной трассе М-05 "Киев-Одесса" образовалась пробка длиной в 30 километров.
Наихудшая ситуация наблюдается на отрезке автодороги Знаменка-Ревова. Проезд транспорта возможен лишь по двум полосам в направлении города Одессы.
Наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто.
Отмечается, что на самом затрудненном для проезда участке работает 24 единицы спецтехники и 43 рабочих. В Одесской области спасатели запретили движение многотонным фурам по автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган, а также на всех местных путях. К тому же, аналогичная ситуация объявлена и в Николаевской области.
Читайте также, Одессу накрыл мощный снегопад, который буквально парализовал город. В полиции сообщили, что въезд грузовому автотранспорту в Одессу запрещен.
Кроме того, стало известно, когда в Киеве закончится снегопад. В городе обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.
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