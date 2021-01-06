Лукашенко рассказал о том, как относится к Зеленскому и Путину [ Редактировать ]
Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина другом, а на президента Украины Владимира Зеленского "зла не держит". Об этом он заявил в интервью одной из из программ.
На вопрос, считает ли он Путина своим другом, Лукашенко ответил: "Да, я его считаю своим другом".
При этом он заявил, что не испытывает таких же теплых чувств к Зеленскому.
Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался.
Кроме того он рассказал, как Минск планирует выстраивать отношения с Вашингтоном.
Ранее мы писали о том, что экс-президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко "злом".
Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве и пригрозил Украине санкциями.
"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну
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