Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал амнистировать всех политических заключенных. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БЕЛТА.

Тем не менее он назвал условие для этого - надо доказать, что такие заключенные есть в Беларуси.

По его словам, "некоторые стонут и рыдают" о том, что нужна политическая амнистия.

Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси возобновились протесты против Лукашенко, более 100 задержанных.

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