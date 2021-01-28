Лукашенко пообещал амнистию политзаключенным: названо условие [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал амнистировать всех политических заключенных. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БЕЛТА.
Тем не менее он назвал условие для этого - надо доказать, что такие заключенные есть в Беларуси.
По его словам, "некоторые стонут и рыдают" о том, что нужна политическая амнистия.
Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси возобновились протесты против Лукашенко, более 100 задержанных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Обмеження поширюються й на Олександра Лукашенка та його найближче оточення - всім заборонений в'їзд до ЄС, а рахунки у європейських банках заморожені
В Беларуси возобновились акции против Лукашенко
В четверг, 28 января, в Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба.
Во вторник, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала нового генерального секретаря организации
Парламент должен решать вопросы, которые действительно волнуют людей, а не рассматривать законодательный спам