Вместо решения вопросов, которые волновали людей и страну, "Слуги Народа" занимались внутренними разборками и в турборежиме уничтожали экономику страны.

Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Весь период сессионной работы монобольшинство занималось чем угодно, кроме того, что нужно людям. Все важные вопросы: мир, тарифы, социальная защита, борьба с эпидемией - провалены по всем направлениям", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что никаким пламенным речам от "Слуг Народа" народ уже не верит.

"Когда люди увидели, что в асфальт закатали деньги на борьбу с эпидемией, что нет денег для одиноких матерей, на пособия при рождении ребенка, на поддержку людей с инвалидностью, но при этом в разы увеличено бюджетное финансирование на содержание Офиса президента, чиновников и силовиков, им все стало понятно. А ситуация с тарифами еще раз убедила людей, что их просто обобрали", – отметил политик.

Юрий Бойко выразил уверенность, что если монобольшинство не начнет решать действительно важные для страны и людей вопросы, то этот парламент ждут перевыборы.

"Тарифный беспредел должен быть остановлен. Вопрос снижения стоимости газа для населения должен быть решен незамедлительно. В бюджет внесены изменения по увеличению расходов на социальные статьи, поддержку медицины. И, наконец, необходимо начать активную работу для достижения устойчивого мира в стране", – сказал он.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что все необходимые для этого законопроекты ОП-ЗЖ разработала и зарегистрировала в парламенте.

"Если же так называемое монобольшинство и дальше будет заниматься внутренними разборками и слепо выполнять указания внешних хозяев, то такой парламент стране не нужен. Нужно идти на перевыборы и менять власть", – резюмировал Юрий Бойко.