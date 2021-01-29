Тихановская и представители Украины провели встречу: о чем говорили [ Редактировать ]
В пятницу, 29 января, в рамках онлайн-заседания Люблинского треугольника Украина впервые вышла на официальный контакт с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Сегодня к нашей встрече присоединилась Светлана Тихановская, мы выслушали ее видение ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества.
Беседа с Тихановской прошла в региональном формате, так как ситуация в Беларуси влияет на ситуацию в регионе в целом.
Нам всем хорошо известна позиция Александра Лукашенко… сегодня мы услышали мнение противоположной стороны в том противостоянии, которое развернулось в Беларуси… Мы ее (Тихановскую, - ред.) услышали и внимательно изучим позиции, которые она озвучила. И обменяемся мнениями с коллегами в Люблинском треугольнике, как на них реагировать и какие могут быть дальнейшие шаги.
На онлайн-встрече Тихановская поднимала вопрос ужесточения санкций против Александра Лукашенко и причастных к фальсификации выборов и репрессиям.
Также она предложила рассмотреть возможность создания международной коалиции для упрощения перехода власти в Беларуси. И расширить формат Люблинского треугольника за счет будущего участия Минска.
Напомним, 21 декабря Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.
Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.
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