Против Тихановской открыли уголовное дело [ Редактировать ]
В понедельник, 21 декабря, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.
Им вменяют создание экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.
Кроме Тихановской по данному делу проходят:
- Мария Колесникова,
- Максим Знак,
- Павел Латушко,
- Ольга Ковалькова,
- Сергей Дылевский,
- другие.
В отношении их было возбуждено дело по части 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководства им).
Также против Алексея Леончика и других оппозиционеров было возбуждено уголовное дело по ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).
Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.
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