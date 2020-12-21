В понедельник, 21 декабря, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

Им вменяют создание экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.

Кроме Тихановской по данному делу проходят:

Мария Колесникова,

Максим Знак,

Павел Латушко,

Ольга Ковалькова,

Сергей Дылевский,

другие.

В отношении их было возбуждено дело по части 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководства им).

Также против Алексея Леончика и других оппозиционеров было возбуждено уголовное дело по ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.

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