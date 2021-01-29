В Україні сьогодні вшановують пам'ять Героїв Крут. У столиці урочистості відбулися біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі. Керівники країни на чолі з президентом Зеленським поклали до монумента квіти.

Нагадаємо, у 1918 році в цей день близько 500 українських бійців, більшість з яких були юнаками та студентами, затримали наступ багатотисячної армії більшовиків на Київ. Близько тридцяти захисників України потрапили в полон, решта - загинули на полі бою.

Прізвища більшості полеглих під Крутами невідомі досі.