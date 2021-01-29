В Україні вшанували пам'ять Героїв Крут. [ Редактировать ]
В Україні сьогодні вшановують пам'ять Героїв Крут. У столиці урочистості відбулися біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі. Керівники країни на чолі з президентом Зеленським поклали до монумента квіти.
Нагадаємо, у 1918 році в цей день близько 500 українських бійців, більшість з яких були юнаками та студентами, затримали наступ багатотисячної армії більшовиків на Київ. Близько тридцяти захисників України потрапили в полон, решта - загинули на полі бою.
Прізвища більшості полеглих під Крутами невідомі досі.
по теме
В пятницу, 29 января, в Киеве, на Нестеровском переулке, под асфальт провалился бетоновоз
В четверг, 28 января, в Киеве, на Майдане Независимости, протестуют ФОПы
Дивитися в майбутнє та ні на мить не забувати про минуле. До цього закликали під час вшанування пам'яті жертв Голокосту в Бабиному Яру в Києві
Сьогодні в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року солдати першого Українського фронту визволили в'язнів нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау
Люди должны помнить о диктатуре, нацизме и античеловечном отношении к народу и традициям.