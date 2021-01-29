Підсумки роботи підбивав сьогодні й президент. Зокрема, згадав знижені тарифи на тепло й гарячу воду. Запевнив: цифри у платіжках до кінця опалювального сезону не підвищуватимуться.

Володимир Зеленський, Президент України:

Уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6 гривень 99 коп. - менше може бути, більше - ні, не може бути. І це стосується всього опалювального сезону. Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально - з думкою, в першу чергу, про звичайних людей, пересічних українців.