Володимир Зеленський закликав місцеві ради виважено підходити до встановлення тарифів [ Редактировать ]
Підсумки роботи підбивав сьогодні й президент. Зокрема, згадав знижені тарифи на тепло й гарячу воду. Запевнив: цифри у платіжках до кінця опалювального сезону не підвищуватимуться.
Володимир Зеленський, Президент України:
Уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6 гривень 99 коп. - менше може бути, більше - ні, не може бути. І це стосується всього опалювального сезону. Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально - з думкою, в першу чергу, про звичайних людей, пересічних українців.
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