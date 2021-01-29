Українці потрапили у світовий ТОП-рейтинг провідних аналітиків [ Редактировать ]
Українські аналітики - у ТОП-40 світового рейтингу, і вже вдруге отримують перше місце в Центральній і Східній Європі. Такими є результати щорічного рейтингу аналітичних центрів, який складають у США.
Під час дослідження збирають думки близько чотирьох тисяч експертів із різних країн світу.
Юрій Якименко, президент "Центру Разумкова":
Насправді досягти таких показників - це питання дуже тривалої роботи і тривалих зусиль, і звичайно - це є успіх. Тому що, по-перше - перше місце у своєму регіоні і вдруге поспіль. А по-друге - увійти до числа 40 тепер вже найкращих аналітичних центрів всього світу, враховуючи, що їх понад 11 тисяч - це дійсно можна вважати дуже великим досягненням.
по теме
За 2020 рік у Національній спілці Журналістів України зафіксували майже вісімдесят нападів на журналістів - антирейтинг традиційно очолив столичний регіон
Правительство Канады из-за появления новых штаммов коронавируса приняло решение о введении более строгих правил для туристов
Україна діджиталізується і цим успішно користуються шахраї - як в українців виманюють гроші за допомогою інтернету і чи можна повернути втрачені кошти?
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от коронавируса без специального разрешения от стран ЕС
Вісім років тому чиновники урочисто заклали капсулу під будівництво, та далі фундаменту справа не пішла