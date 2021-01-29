Українські аналітики - у ТОП-40 світового рейтингу, і вже вдруге отримують перше місце в Центральній і Східній Європі. Такими є результати щорічного рейтингу аналітичних центрів, який складають у США.

Під час дослідження збирають думки близько чотирьох тисяч експертів із різних країн світу.

Юрій Якименко, президент "Центру Разумкова":