В понедельник, 1 февраля, из-за усиления солнечного ветра на Земле ожидается геомагнитная буря. По прогнозам специалистов она будет слабой, уровня G1, но все равно может отразится на самочувствии ряда людей. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней - от G1 до G5. Завтра ожидается буря самого низкого уровня. При этом специалисты считают, что она может провоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и оказывать влияние на пути миграций птиц и животных.

Как отмечают врачи, самое большое влияние геомагнитная буря оказывает на пожилых людей, людей с метеозависимостью и тех, у кого есть проблемы с сердцем, давлением и сосудами.

Чтобы обезопасить себя в дни магнитных бурь рекомендуют:

Разгрузить эти дни на работе - не нужно планировать какие-то особо трудные задачи. Это касается, как умственной, так и физической работы.

Полноценно спать - не менее 7-8 часов в день.

Полностью отказаться от алкоголя, а кофе заменить зеленым или травяным чаем.

Не перегружать ЖКТ жареной и жирной пищей.

Побольше гулять на свежем воздухе, но избегать переутомления.

Группам риска, контролировать давление и следить за своим состоянием.

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