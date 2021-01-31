Первый месяц 2021 года подходит к концу – новогодние праздники прошли, а за ними начали приходить первые платежки по коммунальным услугам, которые огорчили украинцев очередным подорожанием электроэнергии из-за отмены льгот.

Естественно, что первым желанием после увиденной суммы становится срочный поиск экономии. Но производители электроники и гаджетов уже позаботились об этом, создав "умные" розетки, которые позволяют сэкономить на электроэнергии, как следствие – меньше платить за свет.

Умные розетки позволяют управлять различной мелкой бытовой техникой без необходимости находиться на расстоянии вытянутой руки или даже дома. Можно, к примеру, не бояться, что утюг дома был оставлен включенным – это проверить можно со смартфона и поберечь свои нервы.

Работает это просто: подключите осветительный прибор к интеллектуальной розетке, а затем с помощью смартфона управляйте устройством, чтобы включать и выключать лампу.

Такие устройства можно запрограммировать выключаться по расписанию или интегрируются в экосистему "умного дома", который будет автоматически включать и выключать приборы в зависимости от потребностей владельца.

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Благо, цена на такие устройства очень даже демократична. Они доступны, начиная от 400 гривен, но эффект экономии от этих устройств сильно недооценивают. Поэтому "Подробности" составили рейтинг ТОП-5 лучших умных розеток для вашего дома.

Amazon Smart Plug

Amazon Smart Plug - простой, компактный и выгодный вариант по доступной цене. Розетка поставляется со всеми функциями Alexa, включая совместимость с расписаниями, таймерами и другими расширенными средствами автоматизации. С помощью приложения Alexa или любого из лучших динамиков Alexa вы можете управлять Amazon Smart Plug, где бы вы ни находились.

Amazon Smart Plug также обладает физической кнопкой включения/выключения и светодиод для индикации его состояния, что позволяет контролировать работу розетки даже без смартфона. Единственный недостаток - отсутствие голосового управления, как в умных колонках производителя, не предусмотрено.

TP-Link Tapo P100

Компания TP-Link в своем арсенале обладает множеством устройств для умного дома. TP-Link Smart Plug были вообще одними из первых умных розеток с управлением через интернет, но компания продолжила развитие своей линейки и выпустила TP-Link Tapo P100 – самую свою современную модель этого устройства.

Пользоваться ею крайне просто: сопряжение со смартфоном можно сделать по Bluetooth, а управлять можно через фирменное приложение через Wi-Fi. Все функции завязаны на автоматизации: график включения и выключения, Away Mode, который поможет экономить электричество, и таймер работы до 24 часов.

Также TP-Link Tapo P100 "дружит" с Amazon Alexa или Google Assistant и позволяет управлять розеткой с их помощью, но пока только на английском языке. А компактный размер, современный дизайн подойдет под любой интерьер и будет гармонично сочитаться с вашей мебелью.

Wyze Plug

Wyze Plug — это доступная розетка, которая отлично подходит для небольших осветительных приборов, кофеварки или утюга. Комплект из двух розеток может стоить всего 15 долларов (450 грн). Wyze Plug могут также интегрироваться в экосистему с другими устройствами Wyze: Bulb, Cam или Smart Lock.

Одним из преимуществ Wyze Plug является режим "Отпуск". Когда Wyze Plug включен в эту настройку, он будет случайным образом включать и выключать вашу электронику, создавая впечатление, что вы находитесь дома, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников, которые могут следить за окнами.

Lutron Caseta Dimmer Plug

Lutron Caseta Dimmer Switch – одна из самых необычных умных розеток. Ее предназначение достаточно узкое – она работает с любой настольной лампой и "понимает" до 800 различных лампочек.

В отличие от стандартной интеллектуальной розетки, гаджет Lutron позволяет приглушить свет лампочки, а не просто включать или выключать ее. В комплект входит удобный пульт, но управлять устройством можно с помощью голосового помощника.

ColorWay CW-SP2B-PTM

Умная розетка CW-SP2B-PTM обладает всеми вышеописанными преимуществами: дистанционное управление электроприборами и мониторинг потребления онлайн через мобильное приложение с таймером, разными сценариями и прочим. Есть поддержка Google Assistant и IFTTT.

Но у нее есть одно преимущество – в ней не один вход, а целых два. Оба входа для розеток обладают отдельными кнопками питания, которая подсвечивается красным цветом, когда питание подано – одно нажатие, и питание мгновенно прекращается.

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