Платим меньше за электричество: ТОП-5 умных Wi-Fi розеток [ Редактировать ]
Источник: CNET
Первый месяц 2021 года подходит к концу – новогодние праздники прошли, а за ними начали приходить первые платежки по коммунальным услугам, которые огорчили украинцев очередным подорожанием электроэнергии из-за отмены льгот.
Естественно, что первым желанием после увиденной суммы становится срочный поиск экономии. Но производители электроники и гаджетов уже позаботились об этом, создав "умные" розетки, которые позволяют сэкономить на электроэнергии, как следствие – меньше платить за свет.
Умные розетки позволяют управлять различной мелкой бытовой техникой без необходимости находиться на расстоянии вытянутой руки или даже дома. Можно, к примеру, не бояться, что утюг дома был оставлен включенным – это проверить можно со смартфона и поберечь свои нервы.
Работает это просто: подключите осветительный прибор к интеллектуальной розетке, а затем с помощью смартфона управляйте устройством, чтобы включать и выключать лампу.
Такие устройства можно запрограммировать выключаться по расписанию или интегрируются в экосистему "умного дома", который будет автоматически включать и выключать приборы в зависимости от потребностей владельца.
Благо, цена на такие устройства очень даже демократична. Они доступны, начиная от 400 гривен, но эффект экономии от этих устройств сильно недооценивают. Поэтому "Подробности" составили рейтинг ТОП-5 лучших умных розеток для вашего дома.
Amazon Smart Plug
Amazon Smart Plug - простой, компактный и выгодный вариант по доступной цене. Розетка поставляется со всеми функциями Alexa, включая совместимость с расписаниями, таймерами и другими расширенными средствами автоматизации. С помощью приложения Alexa или любого из лучших динамиков Alexa вы можете управлять Amazon Smart Plug, где бы вы ни находились.
Amazon Smart Plug также обладает физической кнопкой включения/выключения и светодиод для индикации его состояния, что позволяет контролировать работу розетки даже без смартфона. Единственный недостаток - отсутствие голосового управления, как в умных колонках производителя, не предусмотрено.
TP-Link Tapo P100
Компания TP-Link в своем арсенале обладает множеством устройств для умного дома. TP-Link Smart Plug были вообще одними из первых умных розеток с управлением через интернет, но компания продолжила развитие своей линейки и выпустила TP-Link Tapo P100 – самую свою современную модель этого устройства.
Пользоваться ею крайне просто: сопряжение со смартфоном можно сделать по Bluetooth, а управлять можно через фирменное приложение через Wi-Fi. Все функции завязаны на автоматизации: график включения и выключения, Away Mode, который поможет экономить электричество, и таймер работы до 24 часов.
Также TP-Link Tapo P100 "дружит" с Amazon Alexa или Google Assistant и позволяет управлять розеткой с их помощью, но пока только на английском языке. А компактный размер, современный дизайн подойдет под любой интерьер и будет гармонично сочитаться с вашей мебелью.
Wyze Plug
Wyze Plug — это доступная розетка, которая отлично подходит для небольших осветительных приборов, кофеварки или утюга. Комплект из двух розеток может стоить всего 15 долларов (450 грн). Wyze Plug могут также интегрироваться в экосистему с другими устройствами Wyze: Bulb, Cam или Smart Lock.
Одним из преимуществ Wyze Plug является режим "Отпуск". Когда Wyze Plug включен в эту настройку, он будет случайным образом включать и выключать вашу электронику, создавая впечатление, что вы находитесь дома, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников, которые могут следить за окнами.
Lutron Caseta Dimmer Plug
Lutron Caseta Dimmer Switch – одна из самых необычных умных розеток. Ее предназначение достаточно узкое – она работает с любой настольной лампой и "понимает" до 800 различных лампочек.
В отличие от стандартной интеллектуальной розетки, гаджет Lutron позволяет приглушить свет лампочки, а не просто включать или выключать ее. В комплект входит удобный пульт, но управлять устройством можно с помощью голосового помощника.
ColorWay CW-SP2B-PTM
Умная розетка CW-SP2B-PTM обладает всеми вышеописанными преимуществами: дистанционное управление электроприборами и мониторинг потребления онлайн через мобильное приложение с таймером, разными сценариями и прочим. Есть поддержка Google Assistant и IFTTT.
Но у нее есть одно преимущество – в ней не один вход, а целых два. Оба входа для розеток обладают отдельными кнопками питания, которая подсвечивается красным цветом, когда питание подано – одно нажатие, и питание мгновенно прекращается.
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