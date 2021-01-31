Тиждень у Верховній Раді: що обговорювали депутати? [ Редактировать ]
А от кого більшість українців напевно й не чекала, так це повернення народних депутатів до роботи. Знаєте, якось завжди спокійніше, коли Верховна Рада відпочиває. Тож, що парламент уже напрацював за перший тиждень? Катерина Лисенко розкаже.
Тарифи, тарифи і ще раз тарифи. З них тут, під куполом, пленарний тиждень почали, ними й закінчили.
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Ми на 90% сьогодні в змозі власними ресурсами забезпечити потребу наших громадян. Собівартість видобутку, разом з необхідними податками 2200 грн, оце є ціна за газ для наших громадян.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Все літо закачувався газ в газові сховища, які належать державі, по ринковим цінам. Ця ринкова ціна, наприклад в травні складала 2631 гривня за тисячу кубічних метрів, чому народу зараз продають газ по 7 тисяч гривень, можна запитати?
Запитати про все вирішили у прем'єра. Одразу на початку тижня:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення та ОСББ на рівні 6,99 тарифи на тепло і гарячу воду підвищуватись не будуть до кінця опалювального сезону.
Це єдине, чим прем'єр зміг заспокоїти. А що буде після опалювального сезону? Поки що запитання без відповіді:
Олег Синютка, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Якщо говорити про те, які платіжки отримають українці за січень, бо в цей місяць не будуть діяти обмеження - то це буде катастрофа.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Той захід, який він вжив - обмеження верхньої межі ціни на газ - це звичайно, ситуацію стабілізувало, але ми розуміємо, що це тимчасовий захід.
Натомість Слуги підлаштували порядок денний під передвиборчу програму. І дістали законопроєкт про народовладдя. У першому читанні його ухвалили раніше, тепер вирішили - проголосувати в цілому.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Щодо референдуму, я так розумію, це було особисте питання для пана президента, це була, насправді, одна з його обіцянок.
І її підтримали. Тож якщо законопроєкт підпише президент, а в цьому сумнівів немає, раз на рік українцям зможуть ставити запитання. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути загальнодержавні питання та зміни до Конституції. А от питання, які цій Конституції суперечать, виносити на референдум не можна. Ще серед табу все, що стосується суверенітету, національної безпеки, бюджету і податків.
Документ ухвалили переважно голосами монобільшості. Бо в решти фракцій купа зауважень.
Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":
Чим цей законопроект ризикований - фактично він дозволяє змінювати законодавство, скасовувати закони, скасовувати норми законів без участі Верховної Ради.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Наша фракція подавала альтернативний законопроект щодо народовладдя, який передбачав місцеві референдуми, який передбачав зовсім іншу процедуру винесення на референдум.
Та й проводити референдум - дороге задоволення.
Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Кожен референдум - це два млрд гривень. У нас є зараз, як у країни, можливість платити за цей референдум два млрд гривень, коли люди не можуть заплатити тарифи?
Та все ж закон ухвалено. І після цього монобільшість згадала про ще одну обіцянку - ліквідувати податкову міліцію - створивши новий орган - Бюро економічної безпеки.
Галина Васильченко, народний депутат, "Голос":
Цей новостворений правоохоронний орган буде мати серед повноважень аналітичну функцію, тобто на основі фінансової звітності перевіряти діяльність тих чи інших підприємств.
Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":
Не буде маскі-шоу, не буде обшуків, не буде витягів документів, комп'ютерів, це буде сервісна служба, яка буде моніторить видатки людей і скільки вона сплатила податків.
Цей законопроєкт теж пів року припадав пилом. І лише зараз з'явилася політична воля, і голосування - успішне. А от наступне рішення не менш важливе, але вже політично:
Про призначення Вітренко просив президент України
Але монобільшість не почула. Для Юрія Вітренка це був другий візит у Верховну Раду. Місяць тому його вже Не призначили міністром енергетики та вугільної промисловості, і він був у статусі в.о. До того був другою людиною в "Нафтогазі". Та друга спроба - і знову мимо.
Це голосування засвідчило, що монобільшість не така вже й слухняна. І частина незгодних завжди знайде, чим пояснити свій вибір. Приміром, нафтогазівськими мільйонними преміями:
Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":
Чотири млн доларів премії - це занадто, і я дуже чекала, щоб він зробив цей крок - сказав це на трибуні і зробив крок, відмовившись від премії.
Ольга Смаглюк-Василевська, народний депутат, "Слуга народу":
Людина не дає чіткої програми, і не дає цифр, як ці тарифи будуть зменшуватись, я не можу проголосувати за таку особу.
Та це не останнє кадрове питання, яке може виникнути найближчим часом. Самі слуги давно говорять про ротацію. У Кабміні.
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
Я не берусь прогнозувати, кого саме будуть звільняти, але впевнений, що такі ротації будуть, я знаю, що в економічному блоці є претензії до міністра економіки, до міністра фінансів.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Правительство, которое не имеет программы, которое провалило все начинания, нужные для страны - оно должно быть отставлено, это уже понятно всем. И то, что сегодняшнее правительство является филиалом администрации президента, не имея своего профессионального лица, не движется в сторону наведения порядка в экономике, а бегает просто за кредитами по миру, то конечно, они должны уйти в отставку.
Зрештою, наступний тиждень знову пленарний. Перед яким "слуги народу" збираються на засідання фракції для розуміння - із чим виходити в сесійну залу.
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