А от кого більшість українців напевно й не чекала, так це повернення народних депутатів до роботи. Знаєте, якось завжди спокійніше, коли Верховна Рада відпочиває. Тож, що парламент уже напрацював за перший тиждень? Катерина Лисенко розкаже.

Тарифи, тарифи і ще раз тарифи. З них тут, під куполом, пленарний тиждень почали, ними й закінчили.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми на 90% сьогодні в змозі власними ресурсами забезпечити потребу наших громадян. Собівартість видобутку, разом з необхідними податками 2200 грн, оце є ціна за газ для наших громадян.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Все літо закачувався газ в газові сховища, які належать державі, по ринковим цінам. Ця ринкова ціна, наприклад в травні складала 2631 гривня за тисячу кубічних метрів, чому народу зараз продають газ по 7 тисяч гривень, можна запитати?

Запитати про все вирішили у прем'єра. Одразу на початку тижня:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення та ОСББ на рівні 6,99 тарифи на тепло і гарячу воду підвищуватись не будуть до кінця опалювального сезону.

Це єдине, чим прем'єр зміг заспокоїти. А що буде після опалювального сезону? Поки що запитання без відповіді:

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Якщо говорити про те, які платіжки отримають українці за січень, бо в цей місяць не будуть діяти обмеження - то це буде катастрофа.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Той захід, який він вжив - обмеження верхньої межі ціни на газ - це звичайно, ситуацію стабілізувало, але ми розуміємо, що це тимчасовий захід.

Натомість Слуги підлаштували порядок денний під передвиборчу програму. І дістали законопроєкт про народовладдя. У першому читанні його ухвалили раніше, тепер вирішили - проголосувати в цілому.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Щодо референдуму, я так розумію, це було особисте питання для пана президента, це була, насправді, одна з його обіцянок.

І її підтримали. Тож якщо законопроєкт підпише президент, а в цьому сумнівів немає, раз на рік українцям зможуть ставити запитання. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути загальнодержавні питання та зміни до Конституції. А от питання, які цій Конституції суперечать, виносити на референдум не можна. Ще серед табу все, що стосується суверенітету, національної безпеки, бюджету і податків.

Документ ухвалили переважно голосами монобільшості. Бо в решти фракцій купа зауважень.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Чим цей законопроект ризикований - фактично він дозволяє змінювати законодавство, скасовувати закони, скасовувати норми законів без участі Верховної Ради.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Наша фракція подавала альтернативний законопроект щодо народовладдя, який передбачав місцеві референдуми, який передбачав зовсім іншу процедуру винесення на референдум.

Та й проводити референдум - дороге задоволення.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Кожен референдум - це два млрд гривень. У нас є зараз, як у країни, можливість платити за цей референдум два млрд гривень, коли люди не можуть заплатити тарифи?

Та все ж закон ухвалено. І після цього монобільшість згадала про ще одну обіцянку - ліквідувати податкову міліцію - створивши новий орган - Бюро економічної безпеки.

Галина Васильченко, народний депутат, "Голос":

Цей новостворений правоохоронний орган буде мати серед повноважень аналітичну функцію, тобто на основі фінансової звітності перевіряти діяльність тих чи інших підприємств.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Не буде маскі-шоу, не буде обшуків, не буде витягів документів, комп'ютерів, це буде сервісна служба, яка буде моніторить видатки людей і скільки вона сплатила податків.

Цей законопроєкт теж пів року припадав пилом. І лише зараз з'явилася політична воля, і голосування - успішне. А от наступне рішення не менш важливе, але вже політично:

Про призначення Вітренко просив президент України

Але монобільшість не почула. Для Юрія Вітренка це був другий візит у Верховну Раду. Місяць тому його вже Не призначили міністром енергетики та вугільної промисловості, і він був у статусі в.о. До того був другою людиною в "Нафтогазі". Та друга спроба - і знову мимо.

Це голосування засвідчило, що монобільшість не така вже й слухняна. І частина незгодних завжди знайде, чим пояснити свій вибір. Приміром, нафтогазівськими мільйонними преміями:

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Чотири млн доларів премії - це занадто, і я дуже чекала, щоб він зробив цей крок - сказав це на трибуні і зробив крок, відмовившись від премії.

Ольга Смаглюк-Василевська, народний депутат, "Слуга народу":

Людина не дає чіткої програми, і не дає цифр, як ці тарифи будуть зменшуватись, я не можу проголосувати за таку особу.

Та це не останнє кадрове питання, яке може виникнути найближчим часом. Самі слуги давно говорять про ротацію. У Кабміні.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Я не берусь прогнозувати, кого саме будуть звільняти, але впевнений, що такі ротації будуть, я знаю, що в економічному блоці є претензії до міністра економіки, до міністра фінансів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Правительство, которое не имеет программы, которое провалило все начинания, нужные для страны - оно должно быть отставлено, это уже понятно всем. И то, что сегодняшнее правительство является филиалом администрации президента, не имея своего профессионального лица, не движется в сторону наведения порядка в экономике, а бегает просто за кредитами по миру, то конечно, они должны уйти в отставку.

Зрештою, наступний тиждень знову пленарний. Перед яким "слуги народу" збираються на засідання фракції для розуміння - із чим виходити в сесійну залу.