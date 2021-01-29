Украинцам представили календарный план вакцинации жителей страны от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале.

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Календарный план состоит из 5 этапов вакцинации девяти групп населения. В плане также отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса.

Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.

Май-июнь: 363 тысячи других медработников.

Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.

Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.

Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.

Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.

Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.

Как сообщали "Подробности", в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.

Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.

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