План вакцинации: кто и когда получит прививку [ Редактировать ]
Украинцам представили календарный план вакцинации жителей страны от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале.
Календарный план состоит из 5 этапов вакцинации девяти групп населения. В плане также отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса.
- Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.
- Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.
- Май-июнь: 363 тысячи других медработников.
- Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.
- Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
- Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.
- Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.
- Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.
- Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.
Как сообщали "Подробности", в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.
Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.
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