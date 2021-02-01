Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в мире победит цивилизация и считает неправильным вернуть Украине ядерный статус. Об этом он сказал в интервью Axios.

Зеленский считает, что Украина хочет построить демократическую, цивилизованную страну. По его словам, украинцы "должны оставаться людьми".

Я считаю, что сегодня это (возвращение ядерного статуса Украине, - ред.) неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей.

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Кроме того, в Иране убили ведущего физика-ядерщика. Автомобиль, на котором двигался ученый расстреляли в районе города Дамовенд.

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