Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в провинции под Тегераном. Он руководил исследованиями и инновациями при министерстве обороны Ирана. Об этом сообщает агентство ISNA.

Автомобиль ученого расстреляли в районе города Дамовенд. В ходе покушения погибли несколько человек. Телохранитель физика был тяжело ранен. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве прослеживается израильский след. Ранее "Моссад" уже покушался на ученого.

Читайте также США ввели новые санкции против Ирана

Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля показывает отчаянную воинственность преступников.

Дипломат призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, отказаться от двойных стандартов и осудить "акт государственного терроризма".

Читайте также В Иране казнили чемпиона по борьбе: названа причина

Мохсен Фахризаде возглавлял секретный проект "Амад", который занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. На Западе считают, что он работал над созданием ядерной бомбы.

За последние 10 лет в Иране были убиты уже четыре физика-ядерщика. В январе 2010 года в результате теракта в Тегеране взорвали в автомобиле Масуда Али Мохаммади - профессора столичного Университета имени имама Хусейна.

В ноябре 2010 года в иранской столице были совершены покушения еще на двух ученых - преподавателей университета Бехешти. Профессор Маджид Шахрияри погиб, специалист в области лазерной физики Ферейдун Аббаси Давани получил ранения.

В январе 2012 года во время взрыва на востоке Тегерана в автомобиле взорвали сотрудника ядерного центра Натанза Мостафа Ахмади Роушан.

Читайте также Иран оценил вероятность войны с США

Ответственность за эти убийства власти Ирана возложили на спецслужбы США и Израиля.

Напомним, что власти Ирана выдали ордер на арест Трампа.

Ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации родственникам погибших при взрыве самолета МАУ.