Иран возводит секретный ядерный объект в горе (фото) [ Редактировать ]
Правительство Ирана начало строительство ядерного объекта недалеко от своего завода по обогащению урана Фордо. вблизи города Кум.
Строительство здания началось в сентябре 2020 года, однако о назначении ядерного объекта ничего не ясно. На спутниковом снимке запечатлен фундамент и забитые в землю десятки сваев. Их функция заключается в обеспечении сейсмической безопасности строения.
Отмечается, что устройство здания внутри глубоко внутри горы также обусловлено защитой от возможных авиаударов. Миссия Ирана при ООН и МАГАТЭ никак не комментирует данную информацию.
Фото: Twitter
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Кроме того, в Иране убили ведущего физика-ядерщика. Автомобиль, на котором двигался ученый расстреляли в районе города Дамовенд.
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