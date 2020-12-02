Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. По его мнению, это будет сделать нелегко, сообщает The New York Times.

Глава государства заявил, что США готовы вернуться к ядерной сделке и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

"Сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. При этом лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе - это разобраться с ядерной программой", - сказал Байден.

Читайте также Беларусь становится ядерной державой - Лукашенко

Он добавил, что будущая администрация США намерена в сотрудничестве с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные сделки, которые могли бы укрепить и продлить действие ограничений в отношении иранской ядерной и ракетной программ.

"И последнее, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.

Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. В 2018-м США вышли из сделки, обвинив Иран в несоблюдении условий сделки и наложив на Тегеран санкции.

Ранее сообщалось, что США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики. Также мы писали о том, что Ким Чен Ын прокомментировал разработку ядерного оружия.