Месяц назад Hyundai заявила, что ведет переговоры с Apple о возможном партнерстве по разработке электромобиля. Однако, хотя ранее сделка казалась практически завершенной, в новом отчете утверждается, что руководители Hyundai "разделились" в мнениях по поводу перспективы объединения усилий с Apple для реализации проекта Titan.

В январе Hyundai действительно подтвердила, что намеревается сотрудничать с Apple, и сделка может быть подписана уже в марте 2021, что резко подняло цены на акции южнокорейского автопроизводителя.

В новом отчете Reuters говорится, что сделка между двумя компаниями еще далека от завершения.

Project Titan

Более того, руководители Hyundai обеспокоены передачей производственных мощностей для другой марки.

"Мы не компания, которая производит автомобили для других. Работа с Apple не всегда дает отличные результаты", - прокомментировал один из топ-менеджеров Hyundai.

Hyundai может в конечном итоге заменить некоторых руководителей, чтобы избежать конфликтов. Несмотря на все опасения, у компании также есть избыточные мощности, а это означает, что контрактное производство может быть разумным вариантом.

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Планы Apple по поводу выпуска собственного электромобиля уже не секрет. Компания разрабатывает программное обеспечение для автономного вождения, в течение многих лет делая ряд ключевых приобретений.

Считается, что над беспилотным автомобилем активно работают сотни сотрудников Apple. Перенос в производство ожидаемого Project Titan вполне может стать следующим этапом амбиций Apple в области электротранспорта.

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