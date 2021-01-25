Идея возродить некогда культовый спорткар из 80-х DeLorean DMC-12 стала ближе к реальности. Это стало возможным благодаря введению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) постановления, позволяющее производителям собирать и продавать копии автомобилей возрастом не менее 25 лет.

Ранее агентство не торопилось разобраться с этим вопросом. Однако недавно были разработаны и завершены окончательные правила, что открыло дорогу таким компаниям, как DeLorean Motor Company (DMC), к реализации планов по возрождению старых и культовых автолегенд.

DeLorean DMC-12 из кинофильма "Назад в будущее"

DMC заявила, что готова снова начать сборку DeLorean DMC-12, который известен под видом "Машины времени" по трилогии кинофильмов "Назад в будущее". Несмотря на свой культовый статус, в свое время автомобиль оказался убыточным для компании, который подвел DMC к банкротству.

Однако новая попытка возродить легенду может лишить старый автомобиль недостатков. DeLorean Motor Company переведет свой автомобиль на электрическую трансмиссию, что придаст ему больше футуризма и прибавит надежности, чем если бы его оснащали традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Однако на пути к реализации возрождения DeLorean DMC-12 лежит множество проблем. Некоторые действующие поставщики оборудования прекратили свою деятельность во время пандемии, а другие больше не заинтересованы в мелкосерийном производстве компонентов.

Что еще хуже, некоторые ключевые контакты, которые ранее были у DMC в других компаниях, либо ушли на пенсию или устроились на более престижную работу в другом месте.

Если компания сможет решить все проблемы, то первый рабочий прототип появится уже в 2022 году.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как DeLorean представила проект летающего автомобиля. В то же время Илон Маск переделает скандальный электрокар Tesla Cybertruck.

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