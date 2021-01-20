Какими бы не были совершенными современные электромобили, у них у всех есть один весомый недостаток перед традиционными бензиновыми автомобилями ­– очень долгое время зарядки аккумулятора.

Израильский стартап StoreDot заявляет, что может исправит этот досадный "минус". Им удалось добиться такой высокой скорости зарядки батарей, которая восполняет заряд почти "молниеносно". Причем рабочий прототип доказал жизнеспособность концепции и первые электромобили с такими батареями появятся уже в 2025 году.

Компания заявляет, что ей удалось произвести небольшую серию из 1000 образцов литий-ионных батарей емкостью 1500 мАч, которые заряжаются от 0% до 100% примерно за 5 минут. Для достижения своей амбициозной цели StoreDot заключила партнерское соглашение с Eve Energy – китайским производителем, который занимается производством аккумуляторов в течение последних 20 лет.

Тестовая партия аккумуляторов со сверхбыстрой зарядкой

Несмотря на то, что первая тестовая партия батарей обладала невысокой емкостью, это важный шаг на пути к более быстрой и удобной зарядке электромобилей.

StoreDot продемонстрировала эту новую технологию только на электросамокате, но это инженерные образцы, соответствующие стандарту UN 38.3, поэтому компания рассчитывает добиться массового производства в ближайшие годы. То есть при условии, что разработчики смогут найти правильных стратегических партнеров среди производителей батарей первого уровня, таких как Panasonic, Tesla, Samsung и LG Chem.

"Наша команда ученых разработала более безопасные аккумуляторы на основе кремниевых анодов, которые решают проблему медленного заряда. Более того, такие батареи более безопасные и долговечные", - объясняет генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф.

Следующим шагом для StoreDot станет увеличение емкости аккумуляторов. Так как сейчас их батареи обеспечивают дальность автономного хода не более, чем на 160 км, поскольку новая технология аккумуляторов имеет более низкую плотность энергии, чем существующие литий-ионные химические соединения.

Но, с другой стороны, такие аккумуляторы можно заряжать 1000 раз, сохраняя при этом 80% первоначальной емкости.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему батарейки нельзя выбрасывать в мусорку. Также ранее учеными были созданы самовосстанавливающиеся аккумуляторы.