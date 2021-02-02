Во вторник, 2 февраля, стало известно, что в городе Буча Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека. Причиной инцидента стала неисправность системы вентиляции газового котла в жилом доме.

Как сообщается, инцидент произошел накануне в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок 2017 года рождения.

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Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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