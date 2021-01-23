Подозреваемый в деле о пожаре в частном доме престарелых Славик Акопян/фото: suspilne

В субботу 23 января, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в частном доме престарелых "Золотое время" - 67-летнего владельца здания Славик Акопян и жену арендатора Ольгу Кравченко, которая руководила учреждением. Об этом сообщает "Суспільне".

Стоит отметить, что по словам владельца Акопяна, на улице Нижней Гиевской у него есть два дома. Один был построен самовольно и узаконен решением суда.

Мы сначала начали с этого дома. Они там лечили наркоманов ... А этот дом, где произошел пожар, Нижняя Гиевсая, 150-Б потихоньку начал строиться. Они меня так просто, как симпатичные люди, попросили: "Дай нам войти, и потихоньку, пока раскрутимся...". А я в это время буду сдавать на эксплуатацию. Получилось так, что не успели в этом промежутке. Получилось то, что получилось

Важно, что судья Светлана Колесник отметила, что деятельностью пансионата арендаторы занимались с 2019 года.

Также она пыталась выяснить, к каким органам для оформления дома за это время владелец обращался, но подозреваемый не ответил.

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После чего владелец дома заявил, что признает свою вину, заявив, что "не успел вовремя сдать на эксплуатацию".

Виноват, виноват, признаю свою вину, не успел вовремя сдать на эксплуатацию. Я не хотел сдавать (дом), меня просто уговорили. Так получилось

По словам прокурора, Акопян подвел к дому коммуникации от другого здания без разрешений и не имел проекта строительства.

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На вопрос о системе пожаротушения Акопян ответил, что в первом доме были два огнетушителя и система оповещения в случае утечки, а в доме, который сгорел, ничего такого после строительства не было.

Акопян заявил, что якобы обеспечить всем необходимым обязывались арендаторы.

Стоит отметить, что на заседании суда Акопян просил отпустить его под домашний арест. Он сказал, что за такой меры пресечения он мог бы собрать деньги и организовать похороны погибших.

Адвокат Акопяна назвал подозрение надуманной и безосновательной, сказал, что его подзащитный не намерен бежать, хочет сотрудничать со следствием, готов сдать загранпаспорт, а паспорт гражданина Украины у него изъяли при обыске.

Но, в итоге 67-летнего Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко отправили под стражу на 60 суток – до 21 марта – без права внесения залога.

Напомним, 23 января, в Киевском районном суде проходит суд над задержанными владельцами сгоревшего частного дома престарелых. Подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Как ранее сообщалось, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

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