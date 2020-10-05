В Украине планируют запустить серийное производство электронного антисептика IOON. Созданный на основе воды и серебра, он будет убивать 99% всех бактерий и вирусов, сообщает zaxid.net.

Устройство разработали харьковские ученые из Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Первые партии таких устройств планируют выпускать уже в ноябре 2020 года.

"Проект будет чисто украинским. Пластиковую часть будет делать одесский завод, а электроника и конечная сборка - за Черниговом. Первая партия будет от 100 до 500 штук - в зависимости от того, сколько получим предварительных заказов, которые уже можно делать", - рассказал один из разработчиков и руководитель проекта IOON Андрей Мануйлов.

Впервые о портативном устройстве IOON стало известно в декабре 2019 года. Его технология основана на целевом синтезе трехвалентного серебра AgO +, оно легко реагирует с другими заряженными частицами. Трехвалентный оксид серебра разрушает бактериальную или вирусную оболочку, нарушает обмен веществ и процессы разделения (размножения) микробов, объяснил Мануйлов.

Отмечается, что, берясь за разработку, ученые стремились создать такой антисептик, который действовал бы очень быстро и потом просто исчезал после распыления, превращаясь в воду, не был токсичным, убивал большинство бактерий и к которому бактерии не смогли бы адаптироваться.

Разработчики сообщили, что в данное время устройство держит заряд три-четыре дня, если его использовать от восьми до десяти раз в день.

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