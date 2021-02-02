Украина выпустит евробонды на 2,4 миллиарда долларов [ Редактировать ]
Правительство Украины планирует в течение года разместить на внешнем рынке еврооблигации на сумму около 2,4 млрд долларов.
Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью Reuters.
Центробанк также ожидает, что иностранные инвесторы в этом году принесут около 1 млрд долларов благодаря покупке гособлигаций.
"На международных рынках появился новый оптимизм… Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет Украину", - отметил Шевченко.
Он также добавил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства.
Ранее мы писали о том, что НБУ прогнозирует новую волну инфляции в Украине. Повысить учетную ставку до 7% в Нацбанке планируют в конце мая и сохранится на таком уровне она к середине 2023 года. По мнению банкиров, это позволит снизить инфляцию.
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