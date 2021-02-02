Правительство Украины планирует в течение года разместить на внешнем рынке еврооблигации на сумму около 2,4 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

Читайте также Как купить биткоины в Украине: инструкция

Центробанк также ожидает, что иностранные инвесторы в этом году принесут около 1 млрд долларов благодаря покупке гособлигаций.

"На международных рынках появился новый оптимизм… Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет Украину", - отметил Шевченко.

Он также добавил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства.

Ранее мы писали о том, что НБУ прогнозирует новую волну инфляции в Украине. Повысить учетную ставку до 7% в Нацбанке планируют в конце мая и сохранится на таком уровне она к середине 2023 года. По мнению банкиров, это позволит снизить инфляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.