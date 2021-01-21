НБУ прогнозує нову хвилю інфляції в Україні [ Редактировать ]
Національний банк уп'яте зберіг облікову ставку на найнижчому рівні в історії - 6%. При цьому регулятор не виключає. що її таки доведеться переглянути через прискорення інфляції. Остання до осені може сягнути 8 відсотків.
І такий сплеск, кажуть у НБУ, передусім обумовлений зростанням цін на енергоносії та здорожчанням продовольства через неврожай.
Підвищити облікову ставку до 7% у Нацбанку планують наприкінці травня і збережеться на такому рівні вона до середини 2023 року. На переконання банкірів, це дозволить знизити інфляцію.
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