Національний банк уп'яте зберіг облікову ставку на найнижчому рівні в історії - 6%. При цьому регулятор не виключає. що її таки доведеться переглянути через прискорення інфляції. Остання до осені може сягнути 8 відсотків.

І такий сплеск, кажуть у НБУ, передусім обумовлений зростанням цін на енергоносії та здорожчанням продовольства через неврожай.

Підвищити облікову ставку до 7% у Нацбанку планують наприкінці травня і збережеться на такому рівні вона до середини 2023 року. На переконання банкірів, це дозволить знизити інфляцію.