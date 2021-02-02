Україна у полоні снігу: водіїв попереджають про ожеледь [ Редактировать ]
На північ України сунуть морози зі снігом, натомість на півдні - відлига і дощі. В західних та північних областях температура впала до 12. А на дорогах центральних регіонів рух транспорту ускладнили ожеледь і мокрий сніг.
У ДСНС просять водіїв бути уважними за кермом. Лише на Кіровоградщині за минулу добу рятувальники витягли з кюветів майже два десятки машин. Більшість - вантажівки.
Також допомоги потребував і водій шкільного автобуса, який розвозив дітей після навчання. Машину, яка застрягла на розмитій дощем дорозі, довелося буксирувати. Дощі сьогодні очікують також у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та на сході країни. Там потеплішає до плюс восьми.
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