Депутати звернулися до парламенту та уряду з вимогою не допустити зростання цін на комірне

Обговорювали тарифи сьогодні і в Одесі. Там з ініціативи опозиції провели позачергове засідання обласної ради. Депутати звернулися до парламенту та уряду з вимогою не допустити зростання цін на комірне. Проєкт підтримали всі політичні фракції, хоча кожна з них по-своєму інтерпретує це питання.

"Опозиційна платформа - За життя" - категорична: газ для населення, кажуть, має бути дешевий і власного видобутку. Сесію облради супроводжував під стінами мітинг: одесити протестували проти підвищення тарифів.

Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":