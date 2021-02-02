В Одесі депутати "Опозиційної платформи - За життя" закликали до мораторію на підвищення тарифів [ Редактировать ]
Обговорювали тарифи сьогодні і в Одесі. Там з ініціативи опозиції провели позачергове засідання обласної ради. Депутати звернулися до парламенту та уряду з вимогою не допустити зростання цін на комірне. Проєкт підтримали всі політичні фракції, хоча кожна з них по-своєму інтерпретує це питання.
"Опозиційна платформа - За життя" - категорична: газ для населення, кажуть, має бути дешевий і власного видобутку. Сесію облради супроводжував під стінами мітинг: одесити протестували проти підвищення тарифів.
Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы будем и дальше поддерживать движение людей, мы дальше будем участвовать вместе с людьми, мы будем доносить нашу позицию о том, что нужно сделать мораторий на повышение тарифов. Сейчас говорят: нас не слышат, нас не увидят. Если и сейчас не услышат и не увидят тот голос народа, тот тревожный, уже крик народа, тогда надо подумать - для чего нам нужно такое правительство, для чего нам нужен такой президент!
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