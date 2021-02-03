Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Про це повідомила пресслужба глави держави. Під заборону, зокрема, потрапила низка телеканалів, якими володіє Тарас Козак.

Серед іншого, в указі Зеленського йдеться про анулювання їхніх ліцензій. Обмеження вводять на 5 років. Нагадаю, Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку одного з тепер уже підсанкційних каналів через ознаки розпалювання ворожнечі.