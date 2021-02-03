Друг детства и бывший муж известной американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александр арестован. Его обвиняют в вождении автомобиля под воздействием алкоголя и наркотиков, сообщает rusjev.net со ссылкой на The Mirror.

По данным издания, 39-летний мужчина был арестован в пятницу, 26 января, в Нэшвилле, штат Теннесси.

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Кроме того, Александр отказался сдать анализ на уровень содержания алкоголя в крови, что считается гражданским правонарушением в Теннесси. Мужчину отпустили в тот же день под залог в размере 2 500 долларов. 30 апреля он должен явиться в суд.

Джейсон Александр

Отмечается, что ранее у Джейсона Александра уже были проблемы с законом. Так, в 2015 году он был заключен в тюрьму за нападение и провел за решеткой 111 дней, также суд приговорил его к трем годам условно и 25 часам общественных работ. Кроме того, его обязали пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и развелись через 55 часов.

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