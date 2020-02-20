Бритни Спирс экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс недавно оказалась в больнице с травмой ноги. 38-летняя артистка сломала ногу во время танцев. Об этом на личной странице «Инстаграма» сообщил ее возлюбленный, 26-летний Сэм Асгари. Подробности произошедшего пока не разглашаются.
Мужчина выложил совместное с исполнительницей селфи из палаты клиники. «Моя львица сломала плюсневую кость, делая то, что любит, — танцуя. Желаю ей поскорее выздороветь», — написал он в своем микроблоге. Отметим, что упомянутые им кости расположены в стопе. Даже при незначительном переломе восстановление после такой травмы занимает больше месяца.
Бритни Спирс и Сэм Асгари/Фото: instagram.com/samasghari/
Также Сэм сообщил, что его «Львица», как он называет поп-звезду, сломала плюсневую кость на ноге во время танцевальной репетиции.
«Когда ты что-то ломаешь, у тебя это будет заживать быстрее, тем более, что ты моя девушка. … Желаю скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать!», — написал Асгари.
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