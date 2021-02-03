В Египте, в одном из 16 захоронений в местности Тапосирис-Магна, археологи нашли мумию с золотым языком. Ее возраст составляет около 2000 лет. Об этом сообщает Livescience.

Как сообщается, в этих местах есть храмы, которые были посвящены Осирису и Исиде. Ученые считают, что золотой язык предназначен для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни.

Мумия с золотым языком / Фото: Ministry of Antiquities of Egypt

Были ли у умершего проблемы с речью при жизни, и почему язык сделан именно из золота, пока остается загадкой.

Также в одной из могил была найдена мумия женщины. Ее посмертная маска покрывала большую часть ее тела.

Кроме того, две мумии нашли с остатками свитков, записи которых пока не расшифрованы. Среди находок есть еще несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте.

Напомним, что в Египте регулярно находят захоронения мумий. Недавно ученые разгадали тайну мумии "кричащей женщины".

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