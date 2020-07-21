Тайну мумии "кричащей женщины" раскрыли [ Редактировать ]
Египтологи Захи Хавасс и Сахар Салим раскрыли секрет мумии "кричащей женщины". Так, смерть женщины из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри наступила от сердечного приступа и произошла внезапно. Об этом сообщает Ahram Online.
Ученые исследовали мумию с помощью компьютерной томографии. Выяснилось, что у принцессы был атеросклероз коронарных сосудов, из-за этого у нее произошел сердечный приступ.
Когда тело бальзамировали, то сохранили его положение в момент наступления смерти.
По словам специалистов, женщина испытала сильную боль, которая и стала причиной того, что у мумии широко открыт рот, а лицо как будто искажено от ужаса.
Также удалось выяснить, что "кричащей женщине" было за 60. Она страдала от нескольких серьезных заболеваний.
По словам Хавасса, ее уже окоченевшее тело обнаружили через несколько часов после смерти.
Напомним, что мумия принцессы была найдена в конце XIX века.
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