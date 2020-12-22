Тела животных и людей могут превращаться в мумии под действием природных процессов Источник: Government of Yukon

Во время работ на золотой шахте на Аляске рабочие случайно нашли древнюю мумию волчонка. Тело зверька в вечной мерзлоте сохранилось в прекрасном состоянии, что привело в восторг ученых. Результаты их исследований опубликованы в научном журнале Current Biology.

Чтобы получить доступ к мумии, ученым пришлось взять разрешение у местной общины индейцев-хан. Анализ показал, что масса мумии составляет 670 грамм, длина - 42 см. Удалось установить, что волчонок погиб примерно 57 тыс. лет назад.

"Это самая полная мумия волка, которую мы когда-либо находили. По сути, мы получили полное тело древнего хищника, за исключением глаз. Благодаря хорошей сохранности останков мы сможем реконструировать жизнь этого волчонка", - рассказала доцент Университета Де-Мойна (США) Джулия Мичен.

Молодая самка умерла на 6-7 неделе жизни, в конце антарктического лета. Причиной смерти стал обвал грунта у входа в нору, где находилось логово родителей. Оказалось, что хищник почти всю свою жизнь питался рыбой, а не только мясом мегафауны.

Анализ генома подтвердил, что она произошла от древних волков из Сибири, которые являются предками всех современных волков Северной Америки.

Тела животных и людей могут превращаться в мумии под действием природных процессов, которые мешают останкам разлагаться. За последние сто лет палеонтологи и жители российского и канадского заполярья нашли множество мумифицированных останков мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов, древних лошадей и пони.

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Благодаря их изучению ученые узнали особенности диеты и нашли возможные причины вымирания. Кроме того, нахождение останков с целой клеточной структурой дает надежду на "воскрешение" мамонтов и другой мегафауны плейстоцена с помощью геномного редактирования.

Напомним, что в Египте регулярно находят захоронения мумий. Недавно ученые разгадали тайну мумии "кричащей женщины".