У США нова хвиля расових протестів. Люди вийшли на вулиці після затримання 9 річної темношкірої дівчинки. Поліцейські одягли на дитину кайданки та оббризкали перцевим спреєм. Що спровокувало їх на такі дії? Докладніше - в сюжеті

Інцидент стався минулої п'ятниці в американському місті Рочестер, штат Нью-Йорк. Поліцію додому викликала мама дівчинки. Заявила - донька начебто погрожувала вбити її й накласти на себе руки. 9 річну дитину одразу затримали - по-дорослому.

Я хочу до тата!

Патрульні викликали швидку, а тим часом намагалися заспокоїти дитину.

- Ти поводишся як дитина! - Я і є дитина!

Та коли слова не подіяли, вирішили переконати її перцевим балончиком.

- Це твій останній шанс, інакше у твоїх очах буде перцевий спрей. - Все, застосуй спрей, і крапка.

При цьому 9-річна підозрювана вже сиділа в машині в кайданках.

- Витріть мені очі! Витріть очі, будь ласка!

Дії поліцейських уже засудили губернатор штату і мер міста. І назвали це надмірним застосуванням сили.

Лавлі Воррен, мер Рочестера:

Кажу як мати: це відео - не те, що я хотіла б бачити. Нам потрібні зміни. Іншого виходу немає.

Керівниця поліції Рочестера також засудила дії підлеглих і пообіцяла переглянути протоколи поведінки офіцерів.

Синтія Герріот-Салліван, в.о. глави департаменту поліції Рочестера:

Я не буду казати вам, що застосовувати перцевий спрей проти дитини - це нормально. Ні, це неприйнятно для нас. Насправді наші поліцейські не такі.

Після оприлюднення відео містяни вийшли на протести. Вони стали продовженням руху Блек лайвз Меттер, що почався торік через убивство поліцейськими Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Жорстке затримання 9 річної дитини - не перший інцидент за участю правоохоронців і темношкірих у Рочестері.

Кілька місяців тому в місті помер чоловік, якому офіцери на голову надягли мішок, і він задихнувся. Очільників поліції міста тоді звільнили. Тепер люди знову вимагають відставок.

Ми вже йдемо до відділку! Вам краще почати підписувати заяви!

Це відео просто ошелешило мене. У мене дві 9-річні племінниці. Якщо копи можуть ось так застосувати силу до дитини, що вони можуть зробити мені чи іншій темношкірій жінці або чоловіку?

Через інцидент трьох офіцерів поліції відсторонили від виконання обов'язків - до того часу, поки не завершиться внутрішнє розслідування.