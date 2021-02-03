Во вторник, 2 февраля, в Украине была выдана первая лицензия на онлайн-казино. Соответсвующий документ получило ООО "Спейсикс". Такое решение приняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Лицензия дает право компании легально осуществлять "деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет".

Владельцем зарегистрированного в мае 2020 ООО "Спейсикс" в государственных реестрах указано Сергея Потапова.

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Напомним, недавно в столице полицейские накрыли и ликвидировали 4 нелегальных игорных заведения в двух районах.