После деоккупации Донбасса под тотальную амнистию точно не попадут несколько категорий людей. При этом те, кто просто работал на оккупантов, могут быть ограничены в правах.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua.

Он отметил, в законопроекте о государственной политике переходного периода зафиксируют категории людей, на которых точно амнистия распространяться не будет. В дальнейшем это пойдет в основу закона о порядке освобождения от наказания.

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Так, по словам Резникова, под амнистию не попадут:

- лица, которые совершили наиболее серьезные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда;

- лица, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления, повлекшие смерть пострадавших;

- лица, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан, против воли, чести, достоинства, свободы, против мира, безопасности человечества и так далее.

"То есть речь идет о преступлениях, где причинен вред жизни или здоровью граждан, где есть конкретные жертвы. Мы заложили в основу законопроекта принципы ООН, а также принципы международного гуманитарного права. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть: принципы международного права выше внутренних", - объяснил Резников.

Он также добавил, что сотрудники аппарата так называемых администраций на территории ОРДЛО не попадают под такие категории. Однако должен быть выписан отдельный закон об ответственности для тех, кто работал на оккупационный режим.

"Наш законопроект о госполитике переходного периода должен давать понимание: те, кто работал на оккупанта, но не совершал тяжких преступлений, не подпадают под уголовное преследование. Но это не означает, что они не будут ограничены в своих правах", - подчеркнул вице-премьер.

Резников уточнил, что такие люди не смогут работать в органах государственной власти, судах, правоохранительных органах.

Ранее Алексей Резников заявлял, что разминирование на Донбассе займет не менее 25 лет.

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