Война на Донбассе: Резников назвал сумму ущерба [ Редактировать ]
Россия войной на Донбассе нанесла Украине ущерб на сумму порядка 120 млрд долларов. Эти оценки приблизительные, поскольку в Украине не могут подсчитать, сколько государственного и коммунального имущества осталось в оккупации.
Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua.
"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 млрд долларов. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - отметил Резников.
При этом, по его словам, в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.
Резников также добавил, что для восстановления Донбасса после его деоккупации будут искать различные источники, в том числе и западное инвестирование.
Ранее Алексей Резников заявлял, что разминирование на Донбассе займет не менее 25 лет.
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