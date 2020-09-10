Совет национальной безопасности и обороны рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса, из которых задействован пока первый. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов.

Сейчас в работе первый вариант - политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы предпринимаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома.

При этом он подчеркнул, что в случае неудачи Украина получит полное право перейти к другим вариантам.

Также глава ведомства прокомментировал заявления о ситуации на востоке Украины главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.

"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина", - заявил Данилов и добавил, что по многим вопросам их позиция - это не позиция Украины.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обновил состав СНБО.