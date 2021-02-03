Україна отримає вакцину від компанії Pfizer-BioNTech - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Українців щепитимуть лише перевіреною вакциною, яку вже випробували більшість країн світу. А ще вакцинуватися можна буде безкоштовно, втім лише у свою чергу.
За словами прем'єр-міністра, у середині лютого в країні функціонуватиме півтори тисяч кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації у найбільших містах. Процес вакцинації населення вже поділили на 9 періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Вже у найближчі тижні Україна отримає вакцину компанії Pfizer-BioNTech - це 11 тисяч доз вакцини в рамках програми "Ковакс", які будуть використані в першу чергу для лікарів, які перебувають на передовій боротьби із коронавірусом. Ми маємо їх захистити в першу чергу, адже наші лікарі найбільше ризикують захворіти на COVID-19. Ці вакцини - це тільки старт і вже в лютому - на початку березня ми очікуємо значно більші поставки.
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