Українців щепитимуть лише перевіреною вакциною, яку вже випробували більшість країн світу. А ще вакцинуватися можна буде безкоштовно, втім лише у свою чергу.

За словами прем'єр-міністра, у середині лютого в країні функціонуватиме півтори тисяч кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації у найбільших містах. Процес вакцинації населення вже поділили на 9 періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: