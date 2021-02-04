Морських свинок почастували крижаними делікатесами [ Редактировать ]
У Вашингтонському зоопарку влаштували крижаний бенкет для морських свинок. Відчути зиму на смак пухнастики змогли завдяки величезній тарелі заморожених делікатесів.
Упоратися з ними тваринкам було не складно. Вони хутко познаходили заховані у льодяних фігурках моркву, перець та салат.
Такі розваги, кажуть доглядачі, урізноманітнюють життя плеканців, загартовують і покращують настрій.
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