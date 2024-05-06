Вчені зареєстрували сильний спалах класу Х на Сонці 6 травня. Спалах такої потужності стався вперше з лютого.

06 травня о 09:35 за Києвом у рентгенівському діапазоні зареєстровано спалах Х4.5. Спалах супроводжувався порушенням КВ-радіозв'язку.

Крім того, вчені зафіксували чотири спалахи класу М.

3 та 5 травня на Сонці були зафіксовані сильні спалахи X1.7 та Х1.3. Останній сильний спалах X6.4/3B тривалістю 35 хвилин стався 23 лютого.

Спалах 6 травня став одним із найбільших за останні 10 років. Його наслідки будуть зрозумілі за кілька годин. З 2014 року на Сонці фіксували лише чотири більші вибухи.

За даними моніторингу, вплив сонячних рентгенівських сплесків на іоносферу Землі піднявся до сильного рівня R3 за шкалою п'яти показників.

Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання ділять на п'ять класів: A, B, C, M і X.

Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 новатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро.

Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.

Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.