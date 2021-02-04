В Запорожской области объявили траур [ Редактировать ]
В Запорожской области пятницу, 5 февраля, объявили днем траура по погибшим в результате пожара в COVID-больнице. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
"Распоряжением председателя облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице", - говорится в сообщении.
В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиовещания.
Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар COVID-больнице. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители.
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