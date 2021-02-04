В четверг, 4 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала подробности пожара в Запорожской областной инфекционной больнице. По делу возбуждено уголовное дело. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Дело открыто по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 270 УКУ).

Правоохранители уже допросили пять человек.

Венедиктова уточнила, что сообщение о возгорании поступило 3 февраля в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Кроме того, анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице. Еще 8 человек удалось спасти.

Предварительной причиной смерти считается отравление угарным газом.

По данным ГСЧС, пожар локализовали в 00:09, а в 00:19 - ликвидировали.

В Офисе президента отметили, что в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький. Причины пожара выясняются.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.

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