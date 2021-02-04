В четверг, 4 февраля, появились новые подробности пожара в Запорожской областной инфекционной больнице.

Так, причиной пожара мог стать взрыв аппарата искусственной ветиляции легких. В результате пожара погибли четверо человек. Об этом заявил главврач учреждения Владимир Шикаренко на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации, передает "Depo.Запорожье".

По его словам, могло произойти возгорание медицинского оборудования. Эту же версию поддерживает и глава Запорожской ОГА Александр Старух.

В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие.

В Офисе президента отметили, что в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький. Причины пожара выясняются.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.

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