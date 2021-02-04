В Украине восстановят конкурсы для госслужащих [ Редактировать ]
Верховная Рада намерена возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.
"За" проголосовали 334 депутата.
В законе прописано, что конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми до вступления в силу данного закона заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются:
- на должности государственной службы категории "А" - в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа;
- на должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.
А контракты на госслужбу на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого документа, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса, но не более:
- для должностей категории "А" - пяти месяцев со дня вступления в силу документа;
- для должностей категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона.
В документе предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих после прекращения действия контракта о прохождении ими службы на время карантина. Но при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому в Украине появится Единый портал сообщений о коррупции.
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