В четверг, 4 февраля, в ходе заседания Верховной Рады, прошло голосование за отмену запрета на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Напомним, что запрет был ранее введен из-за карантина.

Автором соответствующего законопроект №4543 является Кабинет министров. За основу его поддержали 284 парламентария.

Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации.

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