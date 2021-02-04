Большая приватизация: Рада возобновит аукционы по продаже объектов [ Редактировать ]
В четверг, 4 февраля, в ходе заседания Верховной Рады, прошло голосование за отмену запрета на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.
Напомним, что запрет был ранее введен из-за карантина.
Автором соответствующего законопроект №4543 является Кабинет министров. За основу его поддержали 284 парламентария.
Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации.
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