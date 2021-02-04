Заворушення біля телеканалу "НАШ": хто пікетував будівлю мовника? [ Редактировать ]
Заворушення біля телеканалу "НАШ". Кілька десятків молодиків пікетували будівлю цього мовника.
Все вилилося у сутички із поліцією. Серед протестувальників були представники організацій - "С-14", Сокіл, "Правий сектор". Вони вимагали закрити телеканал "НАШ" через, на їхню думку, проросійську редакційну політику.
Все переросло у штовханину із правоохоронцями. Чотирьох активістів доправили у відділок поліції. Один із них виліз на підвіконня і погрожував вистрибнути з вікна. Та потім - передумав. Поліція розпочала службове розслідування і відсторонила двох співробітників - через сутичку.
Андрій Крищенко, начальник ГУ Національної поліції міста Києва:
Як очільник поліції Києва заявляю: жодна спроба тиску на поліції з метою ухвалення будь-якого рішення не дадуть позитивного результату. Поліцейські будуть діяти в рамках виключно чинного законодавства. Мною призначено службове розслідування за фактом дій поліцейських, які призвели до цієї надзвичайної події. Їм буде надана оцінка, а також оцінка керівникам які не забезпечили безумовне дотримання норм законодавства, а також заходів особистої безпеки поліцейськими.
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