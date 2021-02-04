Заворушення біля телеканалу "НАШ". Кілька десятків молодиків пікетували будівлю цього мовника.

Все вилилося у сутички із поліцією. Серед протестувальників були представники організацій - "С-14", Сокіл, "Правий сектор". Вони вимагали закрити телеканал "НАШ" через, на їхню думку, проросійську редакційну політику.

Все переросло у штовханину із правоохоронцями. Чотирьох активістів доправили у відділок поліції. Один із них виліз на підвіконня і погрожував вистрибнути з вікна. Та потім - передумав. Поліція розпочала службове розслідування і відсторонила двох співробітників - через сутичку.

Андрій Крищенко, начальник ГУ Національної поліції міста Києва: