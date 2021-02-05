Допомогти дитині. У Сашка Семенова з Харкова - тяжке ураження головного мозку. В ранньому дитинстві хлопчик переніс кому, і вже 9 років не ходить і не говорить. Його мозок - ніби в сонному стані.

Врятувати дитину можуть у столичному Інституті нейрохірургії. Сама операція в Україні безкоштовна, та за стимулятор і ліки родині треба заплатити 800 тисяч гривень. Наразі вдалося зібрали тільки половину цієї суми.

Ручки вперед. Мы вот так катаемся на мячике. Да, Саш? Да, Саша любит кататься на мячике. Вот, поднимай голову, молодец!

Сашко, за словами лікарів, народився абсолютно здоровою дитиною. Та на дев'ятий день - йому раптом стало зле. "Швидка", й одразу реанімація.

Тетяна Семенова, мати хлопчика:

У нас кома была 3-4 степени. Это очень тяжелая кома. Нам даже 1 процент из ста не давали, не то, что он выйдет из комы, а то, что он выживет. У нас отказали органы, были поражены. Сказал, что билирубин у нас был 700. По сей день никто не знает, по какой причине он так поднялся.

На 10 добу Сашко вийшов з коми і почав дихати самостійно. Лікарі сподівалися - все позаду, хлопчик, хоч і з затримками, буде розвиватися. Та у свої 9 років він - як тримісячна дитина. Батьки увесь час їздять по лікарях та реабілітаційних центрах. Усі внутрішні органи малечі - здорові. Та поставити Сашу на ноги ніхто не може. Усі розводять руками.

Тетяна Семенова, мати хлопчика:

Все говорят одно и то же, - абсолютно, как у нас в Украине, - что у него головной мозг, как находится в сонном режиме. Что он как заблокировался, он не понимает, где у него день, где ночь, где ему работать, где ему не работать. Даже у нас была ситуация, у него воспалилось ушко, у него температура 40. Он кричит криком, а аппаратура показывает головного мозга, что он спит.

Батьки роблять усе, що можуть. Сашко навіть плаває і пірнає у басейні.

Раз, два, три. Саш, ныряем!

Допомогти Сашкові готові у київському Інституті нейрохірургії. Полегшити його стан можна. Для цього треба імплантувати в головний мозок нейростимулятор.

Костянтин Костюк, завідувач відділенням функціональної нейрохірургії та нейромодуляції Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова

У людини в мозок імплантують електроди. В певні структури головного мозку. І йде постійний імпульс на ці структури. Наше завдання, щоб припинилися або зменшилася вираженість отих, як ми називаємо, мимовільних, які людина не може проконтролювати, рухів. Гіперкінезів.

Операція - безкоштовна. Та родина повинна сама купити нейростимулятор і ліки. А на це необхідно 860 тисяч гривень. Половину цієї суми сім'я вже зібрала. Лишилося знайти ще 400 тисяч гривень. І якомога швидше. Операція запланована на лютий.

Допомогти одужати Сашкові можете і ви. Родина буде вдячна за будь яку допомогу.

Номер банківської картки та телефон батька хлопчика ви зараз бачите на екрані.

Картка ПриватБанку 4149 6293 1461 4819

Семенова Тетяна Володимирівна, мама хворого хлопчика

Телефон +38 (066) 370 7730

Семенов Віталій Вікторович, батько хворого хлопчика