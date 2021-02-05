Жесткий карантин в Украине: в МОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
Жесткие карантинные ограничения в Украине могут ввести только в случае угрозы коллапса медицинской системы. Об этом в пятницу, 5 февраля, в Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается жесткого карантина... Жесткие ограничения будут вводиться только в одном случае: если есть угроза коллапса медсистемы", - подчеркнул он.
По словам Степанова, для этого отслеживания вводят показатели: рост более 50% количества госпитализированных заболевших COVID, или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.
Глава Минздрава также отметил, что сейчас в стране нет региона, который бы попал в "красную" зону.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.
Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
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