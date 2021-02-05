Семга и голубцы: сколько стоит поесть в Верховной Раде [ Редактировать ]
В столовой Верховной Рады Украины подняли цены. Фото меню опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook.
Так, народным избранникам предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты.
Самыми дорогими блюдами остаются:
- запеченное с грушей филе семги - 216 гривен за 100 г,
- вареное с маслинами и лимоном филе семги - 186 гривен / 100 г,
- филе семги порциями - 174 гривен / 100 грамм.
Самые дорогие салаты:
- салат "Царский" с семгой - 90 гривен
- салат "Микс" с курицей - 71 гривна.
Среди мясных блюд популярными остаются:
- голубцы - 94 гривны,
- тушеное филе судака с овощами - 95 гривен,
- блинчики с мясом - 68 гривен.
На гарнир:
- картофель по-венски - 44 гривен,
- жареная стручковая фасоль - 42 гривны,
- жареные овощи "Мексиканский микс" - 36 гривен.
Цена на традиционный украинский борщ с пампушками - 36 гривен.
Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике - 68 гривен.
В комментариях пользователи отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.
Ранее мы писали о том, что Жан Беленюк, спортсмен и народный депутат фракции "Слуги народа", показал ролик, который записал в столовой Верховной Рады Украины.
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